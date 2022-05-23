В Нижегородском театре драмы открылась выставка эскизов костюмов художника Андрея Климова

Выставка позволяет зрителю погрузиться в творческий процесс создания спектакля и увидеть то, что часто остается «за кадром», а также оценить своеобразный взгляд художника на характеристику различных персонажей и его высказывание средствами сценического костюма.

Андрей Климов — автор сценографии и костюмов к 200 спектаклям, 20 из которых поставлены в Нижегородском театре драмы. Его работам свойственна неповторимость и индивидуальность почерка. В эскизах к спектаклю «Тот Кузьма» соединяются аутентичные элементы русского исторического костюма XVII века и черты русского авангарда начала века ХХ.

Выставка открыта до 30 июня. Посетить ее смогут все зрители, купившие билеты на спектакль.





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Фото: архив пресс-служб