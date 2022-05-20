В НГХМ открылась выставка по итогам образовательного проекта «Твой путь в искусство»

Художественно одаренные дети с РАС в течение трех месяцев дважды в неделю посещали экскурсии и очные занятия по рисунку, декупажу, живописи акрилом и масляными красками у ведущих нижегородских художников и искусствоведов.

Они познакомились с экспозицией русского искусства НГХМ, усовершенствовали знания по теории и истории искусства, в области передачи формы, объема и композиции.

«Инклюзивные направления работы очень важны для нашего музея, и это не просто красивые проекты и слова – это уже многолетняя серьезная работа. Конечно, мы будем стараться вывести ее на более высокий уровень. Думаю, наши специалисты уже готовы делиться своим опытом с коллегами из других музеев», — отметил генеральный директор НГХМ Роман Жукарин.

Подписывайтесь на нас в социальных сетях: VK.

Фото: министерство культуры