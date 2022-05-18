В Нижегородском кремле откроется выставка о мамонтах

Выставка «Мамонт и его спутники» перенесет нижегородцев на 45 тысяч лет во времена, где жили животные-гиганты: мамонт, шерстистый носорог, первобытный бизон и другие.

«Большинство экспонатов, представленных на выставке, найдены на территории Нижегородской области, а несколько костей мамонта и шерстистого носорога и вовсе в самом сердце Нижнего Новгорода — рядом с Кремлем», — отмечает заведующий музеем «Нижегородский кремль» Степан Петушин.

Гости экспозиции узнают, почему большерогого оленя считают ошибкой эволюции, научатся определять возраст шерстистого носорога по полоскам на роге и выберут имя для маленького мамонтенка.

Выставка открыта ежедневно с 10:00 до 20:00.







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Фото: музей «Ледниковый период»