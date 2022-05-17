В НГХМ откроется выставка нижегородки Татьяны Мавриной

В НГХМ | Искусство XX века откроется выставка «Татьяна Маврина. Графика из собрания М. В. Сеславинского». Событие приурочено к Всероссийскому библиотечному конгрессу, который проходит в Нижнем.
Творчество нижегородки Татьяны Мавриной называют самым ярким в «алмазном венце» отечественного искусства XX века. В экспозиции представят работы художницы от 1920-х до 1990-х годов, от ранних жанров и иллюстраций до последних созерцательных натюрмортов.
Работы выставки дают возможность рассмотреть, как развивался ее образно-пластический язык, как сложился ее узнаваемый «мавринский» стиль, сказочный и необычайно убедительный.
Выставка будет работать до 21 августа.
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Фото: vk.com/artmuseumnn
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