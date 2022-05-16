Стали известны участники фестиваля стрит-арта «Место»

В этом году свои работы представят только нижегородские художники.

Среди участников: Алексей Atyuk, Алексей Старков, Антон Табатчиков, Василий Басе, Вася Шарапов, Вера Ширдина, Глеб Ковалько, Дмитрий Oseck, Елена Лисица, Иван Белов, Иван Ксеор, Иван Серый, Илья Барабин, Катя Рыблова, Команда «ТОЙ», Команда Block, Команда MFLOTS, Лида Birdly, Максим Трулов и Ксюша Ласточка, Никита Nomerz, Синий Карандаш, Станислав Громов, Dmal, Gera, Lev Kise, Pli.tochki, The.lovemarket, Vjaz Marker и многие другие.

В 6-й раз фестиваль объединит стрит-арт художников со всей России. Создавать свои новые работы они начнут уже в этом месяце и продолжат в июне.

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Фото: Нижний 800