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Искусство

Intervals Teaser пройдет в Манеже Нижегородского кремля

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Масштабная интерактивная инсталляция в рамках проекта Intervals Teaser-2022 пройдет в Манеже Нижегородского кремля. Об этом сообщают организаторы фестиваля. Вход для посетителей будет свободным.

 

С 1 по 5 июня посетители Манежа увидят инсталляцию от международной компании Hello I/O. Их ждет масштабная инсталляция в виде бескрайнего звездного неба, притягивая или отталкивая его частицы под аудиальное сопровождение.

«В качестве новой локации был выбран Манеж в Нижегородском кремле. Там уже прошло несколько интересных выставок и культурных мероприятий. Новая инсталляция приурочена к конференции «ЦИПР-2022» и полностью соответствует ее духу», — отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Intervals Teaser-2022 также станет прологом уже традиционного для Нижнего Новгорода международного фестиваля медиаарта Intervals-2022, который пройдет 26-28 августа. В этом году фестивалю исполняется 5 лет, и организаторы готовят особенную программу с акцентом на обновленные городские локации.

Организаторами Intervals-2022 выступают куратор Ксюша Чеховская и студия dreamlaser.



 

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Фото: telegram-канал «Горький Нижний»

 

 

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