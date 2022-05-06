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Искусство

Фестиваль «Русское зарубежье: города и лица» пройдет в Нижнем Новгороде

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С 15 по 17 мая в столице Приволжья пройдет всероссийский городской фестиваль «Русское зарубежье: города и лица». Событие напомнит о выдающихся нижегородцах, которые прославили Россию за рубежом и внесли вклад в мировую культуру.

 

Команда фестиваля приготовила для нижегородцев и гостей города открытую программу культурных и просветительских мероприятий, ориентированных на широкую публику и экспертов.

Например, в Александровском саду пройдет спектакль-променад «Берега», который расскажет о судьбах уроженцев Нижнего в эмиграции, а на Большой Покровской откроется фотовыставка портретов, сделанных в 20—30-е годы в Париже.

Также проведут лекции, научные встречи и показы фильмов.

«Нижегородская земля родила многих выдающихся людей, некоторые из которых стали в начале XX века частью русского зарубежья. Не только о писателе Максиме Горьком, который долгое время жил за рубежом, но и о многих других великих россиянах — писателях, музыкантах, художниках, и об их вкладе в мировую культуру мы расскажем гостям фестиваля в Нижнем Новгороде», — отметила руководитель Фонда наследия русского зарубежья Елена Чернышкова.

На мероприятиях будет свободный вход. Регистрация не нужна.


 

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Фото: архив организаторов

 

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