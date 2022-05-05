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Искусство

В Арсенале пройдет «Балабанов-фест». Поп-арт выставка, лекторий, мастер-классы

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14 мая в Арсенале откроется «Балабанов-фест». Событие будет посвящено личности и творческому наследию Алексея Балабанова. Гостей ждут: поп-ап выставка архивных фотографий с городскими пейзажами Нижнего из фильма «Жмурки», мастер-класс по созданию комиксов, исполнение сюиты «Поручик Киже» Сергея Прокофьева и многое другое.

 

Участники «Балабанов-феста» поговорят о его творческом методе, важных направлениях мысли, а также о контексте, определяющем восприятие его работ.

Откроет день дискуссия о наследии режиссера с участием музыкального журналиста, критика Максима Семеляка, документалиста Алены Солнцевой и киноведа Михаила Трофименкова.

Режиссер Павел Ушаков с актерами Нижегородского театра драмы и театра «Комедия» прочитают последний сценарий Балабанова – мистическую драму «Мой брат умер», так и не запущенную в производство.

Закроет фестиваль моноспектакль «Счастливые дни» Виктора Сухорукова.

Время работы «Балабанов-феста» — с 12:00 до 20:00. Вход бесплатный.




 

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Фото: архив организаторов

 

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