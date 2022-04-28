«Выкса-фестиваль» пройдет в этом году в два уикенда. Рассказываем подробности

Гости из других городов и жители Выксы, наряду с современными художниками и артистами, снова станут не только зрителями, но и соавторами проектов «Выкса-фестиваля».

Организаторы фестиваля — ОМК и фонд «ОМК-Участие» — продолжают менять Выксу и ее жителей к лучшему через новый взгляд на культуру, через создание современных общественных пространств.

Хедлайнеры «Выкса-фестиваля» пока держатся в секрете. Но уже в мае будет объявлена его подробная программа и открыта возможность приобрести билеты.

Все собранные средства «ОМК-Участие» направит на благотворительные проекты.





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Фото: архив организаторов