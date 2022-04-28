«Выкса-фестиваль» пройдет в этом году в два уикенда. Рассказываем подробности

«Выкса-фестиваль» этим летом пройдет 8-10 июля и 26-28 августа в формате двух уикендов. Традиционно проект объединит театр, музыку, спорт, детскую программу и паблик-арт. Главной задачей фестиваля остается — выстраивание тесного взаимодействия грандов современного искусства и культуры, молодых художников и горожан.
Гости из других городов и жители Выксы, наряду с современными художниками и артистами, снова станут не только зрителями, но и соавторами проектов «Выкса-фестиваля».
Организаторы фестиваля — ОМК и фонд «ОМК-Участие» — продолжают менять Выксу и ее жителей к лучшему через новый взгляд на культуру, через создание современных общественных пространств.
Хедлайнеры «Выкса-фестиваля» пока держатся в секрете. Но уже в мае будет объявлена его подробная программа и открыта возможность приобрести билеты.
Все собранные средства «ОМК-Участие» направит на благотворительные проекты.
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Фото: архив организаторов
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