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Искусство

«Выкса-фестиваль» пройдет в этом году в два уикенда. Рассказываем подробности

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«Выкса-фестиваль» этим летом пройдет 8-10 июля и 26-28 августа в формате двух уикендов. Традиционно проект объединит театр, музыку, спорт, детскую программу и паблик-арт. Главной задачей фестиваля остается — выстраивание тесного взаимодействия грандов современного искусства и культуры, молодых художников и горожан.

 

Гости из других городов и жители Выксы, наряду с современными художниками и артистами, снова станут не только зрителями, но и соавторами проектов «Выкса-фестиваля».

Организаторы фестиваля — ОМК и фонд «ОМК-Участие» — продолжают менять Выксу и ее жителей к лучшему через новый взгляд на культуру, через создание современных общественных пространств.

Хедлайнеры «Выкса-фестиваля» пока держатся в секрете. Но уже в мае будет объявлена его подробная программа и открыта возможность приобрести билеты.

Все собранные средства «ОМК-Участие» направит на благотворительные проекты.


 

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Фото: архив организаторов

 

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