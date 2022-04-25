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Искусство

В «Рекорде» откроется выставка «Публичное одиночество»

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Сегодня, 25 апреля, в центре культуры «Рекорд» откроется выставка Анны Куликовой — «Публичное одиночество».

 

«Все ее фотографии — о чем-то неуловимо-человеческом, чаще всего — об одиночестве, одиночестве героев или фотографа, наблюдателя. Эта абстрагированность, отвлеченность несет в себе одновременно покой, безмятежность странника и страх — страх остаться наедине с собой и собственными мыслями, взять на себя роль призрака, чья жизнь — только отражение в окружающих людях», — отмечают организаторы.

Гостей ждут по адресу центр культуры «Рекорд», который находится по адресу: улица Пискунова, 11/7.

Посетить экспозицию можно до 10 мая. Вход свободный


 

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