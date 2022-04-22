В Нижнем закрылась IKEA. Не расстраиваемся! Нижегородец посвятил ей мини-музей

На улице Алексеевской в Нижнем Новгороде появился новый арт-объект IKEA MUSEUM, созданный художником Никитой Чеховым.

Мини-музей выполнен в цветовой гамме шведского магазина. Выставленные экспонаты — это всем знакомые карандаши, свечи и шоколадные батончики. Среди выставленных объектов — миниатюрная синяя сумка. При желании в музее можно включить свет и рассмотреть все в деталях.





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Фото: сообщество «Типичный Нижний Новгород»