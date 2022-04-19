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Искусство

Intervals-2022 пройдет в Нижнем. Рассказываем подробности

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Международный фестиваль аудиовизуального искусства Intervals 2022 пройдет в столице Приволжья летом.

 

Фестиваль пройдет в два этапа:

  • с 1 по 5 июня на территории Стрелки состоится Intervals Teaser 2022
  • с 26 по 28 августа пройдет сам Intervals Festival 2022

«После 800-летия в Нижнем Новгороде многое изменилось: появились новая городская среда и благоустроенные пространства. В ответ на это мы хотим переосмыслить маршруты городской медиавыставки Intervals 2022, которая на протяжении последних пяти лет в прямом и переносном смыслах подсвечивала архитектурные объекты исторического центра города», — рассказала куратор Intervals Ксюша Чеховская.

Команда проекта сделает акцент на создании непривычных городских маршрутов и познакомит зрителей с новыми (недоступными) площадками. Выставочная программа вновь охватит исторический центр Нижнего Новгорода. Инсталляции разместят на территории Стрелки, в Александровском саду и в Кремле, на Нижневолжской набережной, в «Нижполиграфе» и обновленном парке «Швейцария».

Вход на фестиваль будет свободным.

 

 

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Фото: архив пресс-служб

 

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