Документалка, книга и онлайн-гид: нижегородский фестиваль «Место» изменит формат

Кроме специальных проектов, традиция с созданием новых художественных работ сохранится. Только в этом году их будут создавать местные художники. В июне пройдет традиционная выставка под открытым небом и параллельная программа к ней — с тематическими экскурсиями и лекциями.









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Фото: Стрит-арт Никиты Романова (г. Пенза), vk.com/mestoproject