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Искусство

Документалка, книга и онлайн-гид: нижегородский фестиваль «Место» изменит формат

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В Нижнем Новгороде в этом году вновь пройдет фестиваль стрит-арта «Место». Организаторы немного поменяют формат события. Так, весной и летом нижегородцам презентуют несколько спецпроектов: документальный фильм, книгу и онлайн-гид.

 

Кроме специальных проектов, традиция с созданием новых художественных работ сохранится. Только в этом году их будут создавать местные художники. В июне пройдет традиционная выставка под открытым небом и параллельная программа к ней — с тематическими экскурсиями и лекциями.




 

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Фото: Стрит-арт Никиты Романова (г. Пенза), vk.com/mestoproject

 

 

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