В НГХМ откроется выставка к 80-летию Владимира Рекина «Плывущие образы акварели»

На юбилейной выставке представят около 40 акварелей в жанре пейзажа, портрета и натюрморта. Большая часть произведений создана художником за последние годы.

«Тончайшие нюансировки цвета, монохромность, проникновенная лиричность отличает его произведения, посвященные деревенской жизни. Точно схваченные цветовые сочетания, активная, динамичная манера характеризует лучше пейзажи индустриальной тематики», — так описывают работы организаторы экспозиции.

Кроме пейзажей, на выставке представлен редкий для акварели жанр – портрет в интерьере, где художник создает образ особого живописного пространства, в котором герой неотделим от среды.

Выставка открыта для посетителей с 23 апреля по 22 мая.

Адрес: НГХМ, Верхневолжская набережная, 3.









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