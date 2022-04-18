18+
  • Развлечения
  • Искусство
  • News
Искусство

В НГХМ откроется выставка к 80-летию Владимира Рекина «Плывущие образы акварели»

Поделиться:

22 апреля в Нижегородском государственном художественном музее на Верхневолжской набережной откроется выставка нижегородского художника-акварелиста Владимира Рекина.

 

На юбилейной выставке представят около 40 акварелей в жанре пейзажа, портрета и натюрморта. Большая часть произведений создана художником за последние годы.

«Тончайшие нюансировки цвета, монохромность, проникновенная лиричность отличает его произведения, посвященные деревенской жизни. Точно схваченные цветовые сочетания, активная, динамичная манера характеризует лучше пейзажи индустриальной тематики», — так описывают работы организаторы экспозиции.

Кроме пейзажей, на выставке представлен редкий для акварели жанр – портрет в интерьере, где художник создает образ особого живописного пространства, в котором герой неотделим от среды.

Выставка открыта для посетителей с 23 апреля по 22 мая.

Адрес: НГХМ, Верхневолжская набережная, 3.




 

Подписывайтесь на нас в социальных сетях: VK и Telegram.

 

 

Следите за нашими новостями в Telegram

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Нижний Новгород?
Выберите проект: