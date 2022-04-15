В Арсенале расскажут об Анри Матиссе

Как на искусство XX века повлияло смелые композиционные приемы художника — активное сочетание красок, яркие «дикие» цвета. Расскажут получилось ли у Анри Матисса сделать так, чтобы «…зритель не заметил усилий, и в итоге остались только легкость и жизнерадостность, как у весны, — никто ведь и не думает, каких трудов ей это стоит».

Лекцию ведет культуролог, ведущий специалист культурно-просветительского отдела Арсенала — Римма Газе.