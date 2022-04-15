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Искусство

В Арсенале расскажут об Анри Матиссе

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В Арсенале продолжаются лекции о главных художниках XIX-XXI веков. В рамках цикла лекций «Как искусство стало современным. Главные герои» расскажут о творчестве Анри Матисса.

 

Как на искусство XX века повлияло смелые композиционные приемы художника — активное сочетание красок, яркие «дикие» цвета. Расскажут получилось ли у Анри Матисса сделать так, чтобы «…зритель не заметил усилий, и в итоге остались только легкость и жизнерадостность, как у весны, — никто ведь и не думает, каких трудов ей это стоит».

Лекцию ведет культуролог, ведущий специалист культурно-просветительского отдела Арсенала — Римма Газе.

20 апреля

Время: 18:30

Место: Кремль, 6 (Левое крыло, 2-й этаж)

 

 

Стоимость билетов — 300 рублей, льготный — 150 рублей.

 

 

 

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