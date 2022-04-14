В Арсенале пройдет лекция к выставке Сары Мун «Однажды где-то, но не здесь…»

19 апреля в Арсенале пройдет лекция Дарьи Ткачевой «Город в архитектуре». Она подготовлена в рамках параллельной программы к выставке Сары Мун «Однажды где-то, но не здесь…».
«Город всегда привлекал художников и фотографов. Естественная среда обитания современного человека, самим человеком и созданная – она отражает его самого. Потребности, мысли и чувства человека в разные периоды истории воплощаются в городской среде и передаются в фотографии», — отмечают организаторы.
На лекции расскажут о целом ряде фотографов, по-разному видевших город, и о трансформации города в фотографии с начала ХХ века и до наших дней.
19 апреля
Время: 18:30
Место: Кремль, 6 (Левое крыло, 2-й этаж)
Стоимость билетов — 300 рублей, льготный — 150.
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