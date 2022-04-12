Синий Карандаш, Никита Nomerz, Лена Лисица и другие представят свои работы в студии 1221

Кто представит свои работы на выставке: Дима Твикс, Kseor, Oper.Bomse, Это где, Lev Kise и многие другие. Гости пространства смогут поговорить с авторами прямо на площадке, а некоторые работы будут доступны к приобретению.

15 апреля Время: 17:00 Место: улица Почаинская, 17И Подробнее о месте проведения и об авторах расскажут здесь. Вход: free donation 16+