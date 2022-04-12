Синий Карандаш, Никита Nomerz, Лена Лисица и другие представят свои работы в студии 1221

Студия 1221 — это новое арт-пространство в Нижнем Новгороде. В честь открытия команда проекта проводит коллективную выставку. На ней будут представлены работы 18 нижегородских художников, работающих в разных стилях и направлениях.
Кто представит свои работы на выставке: Дима Твикс, Kseor, Oper.Bomse, Это где, Lev Kise и многие другие. Гости пространства смогут поговорить с авторами прямо на площадке, а некоторые работы будут доступны к приобретению.
15 апреля
Время: 17:00
Место: улица Почаинская, 17И
Подробнее о месте проведения и об авторах расскажут здесь.
Вход: free donation
16+
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