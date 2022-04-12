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Искусство

Синий Карандаш, Никита Nomerz, Лена Лисица и другие представят свои работы в студии 1221

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Студия 1221 — это новое арт-пространство в Нижнем Новгороде. В честь открытия команда проекта проводит коллективную выставку. На ней будут представлены работы 18 нижегородских художников, работающих в разных стилях и направлениях.

 

Кто представит свои работы на выставке: Дима Твикс, Kseor, Oper.Bomse, Это где, Lev Kise и многие другие. Гости пространства смогут поговорить с авторами прямо на площадке, а некоторые работы будут доступны к приобретению.

15 апреля

Время: 17:00

Место: улица Почаинская, 17И

 

 

Подробнее о месте проведения и об авторах расскажут здесь.

Вход: free donation

16+

 

 

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Фото: pexels

 

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