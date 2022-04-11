В мультимедиа-арт-пространстве ЦЕХ * откроется новая выставка Medium

Творческий коллектив TUNDRA представит инсталляцию The Day We Left Field. Художники приглашают зрителей взглянуть на окружающую среду под другим углом, поразмышлять о тонком балансе человеческого и нечеловеческого.

Дуэт художников студии Stain в работе Space DEBRIS поднимают вопрос влияния глобальных технологий на жизнь планеты, обращая особое внимание на последствия, незаметные на первый взгляд. Медиахудожник и видеодизайнер Arktk Berkut предлагает совершить большое путешествие внутрь себя. Конструкция инсталляции имеет форму купола, что позволяет усилить чувство полного погружения.

Студия media.tribe представит новую систему MIMIC. Транслируемые на экране изображения, лазерные лучи, обволакивающий звук — неотделимые друг от друга компоненты выстраиваются в единый медиа перформанс.

«Настоящий смысл медиа арта в том, чтобы дать зрителю возможность увидеть мир во всей его непохожести — с разных точек зрения и полярных смыслов, посредством знакомства с разнообразием инструментов творческого выражения», — отмечает команда проекта.

Приобрести билет на выставку можно по ссылке.









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Фото: архив организаторов