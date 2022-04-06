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Искусство

В Русском музее фотографии открывается выставка «Удивительная фотография»

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7 апреля в Русском музее фотографии откроется выставка «Удивительная фотография». В экспозиции представят работы участников образовательного проекта — учеников школ Нижнего Новгорода, Богородского, Кстовского, Сокольского, Володарского, Первомайского, Дивеевского и Тонкинского районов.

 

Сотрудники музея проводили практические занятия по фотографии. В теоретической программе курса ученики знакомились с историей возникновения фотографии, с основными этапами развития фототехники, а также с главными жанрами фотоискусства: портретом, пейзажем и натюрмортом.

Важной частью обучения было виртуальное знакомство с музейными коллекциями, среди которых работы Андрея Карелина и Максима Дмитриева, входящие в золотой фонд российской фотографии, а также различные фотокамеры.



 

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Фото: Telegram Олега Берковича

 

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