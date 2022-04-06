В Русском музее фотографии открывается выставка «Удивительная фотография»

Сотрудники музея проводили практические занятия по фотографии. В теоретической программе курса ученики знакомились с историей возникновения фотографии, с основными этапами развития фототехники, а также с главными жанрами фотоискусства: портретом, пейзажем и натюрмортом.

Важной частью обучения было виртуальное знакомство с музейными коллекциями, среди которых работы Андрея Карелина и Максима Дмитриева, входящие в золотой фонд российской фотографии, а также различные фотокамеры.







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Фото: Telegram Олега Берковича