В арке на Горького заработала «кнопка желаний». Ее создал Бэнкси Нижегородский

Художник отметил, что кнопка в каком-то смысле кнопка универсальная. Нажать на нее можно и на экране монитора.

Напомним, ранее художник, известный как Нижегородский Бэнкси создал новый арт-объект. Плитка, на которой изображен «Шахматный дом» представляет из себя подобие могильной таблички. Подробности по ссылке.

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Фото: из поста Нижегородского Бэнкси