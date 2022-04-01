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Искусство

В арке на Горького заработала «кнопка желаний». Ее создал Бэнкси Нижегородский

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Нижегородский уличный художник создал новый арт-объект. На этот раз он разместил первоапрельскую кнопку исполнения желаний в арке жилого дома на улице Горького. Миниатюрная плитка с надписью «Нажми и получи!» появилась в городе 1 апреля. Об этом ее создатель рассказал «ВКонтакте».

 

Художник отметил, что кнопка в каком-то смысле кнопка универсальная. Нажать на нее можно и на экране монитора.

Напомним, ранее художник, известный как Нижегородский Бэнкси создал новый арт-объект. Плитка, на которой изображен «Шахматный дом» представляет из себя подобие могильной таблички. Подробности по ссылке.

 

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Фото: из поста Нижегородского Бэнкси

 

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