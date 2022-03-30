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Искусство

В Futuro проведут кураторскую экскурсию по выставке «Следы жизни»

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В галерее современного искусства FUTURO пройдет кураторская экскурсия по выставке Сергея Бояринцева «Следы жизни».

 

Проект художника приглашает зрителя поразмышлять о том, что такое внешнее и внутреннее, публичное и личное. Художник создает напряженный диалог между разными сферами бытия человека, в которых тот оставляет свои «следы жизни».

Спикером выступит Дарья Ткачева — куратор экспозиции и организатор культурных городских проектов и инициатив в Нижнем Новгороде и Кирове.

Экскурсия пройдет 31 марта в 18:00. Предварительная регистрация не нужна, необходимо только приобрести билет на выставку.

Специально для «НН.Собака.ru» молодой художник Сергей Бояринцев оставил послание для зрителей. Прочитать его можно здесь.




 

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Фото: архивы пресс-служб

 

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