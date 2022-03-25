Нижегородский музей-заповедник получил в дар уникальную коллекцию

Нижегородский историко-архитектурный музей-заповедник пополнился 150 историческими предметами. Уникальное собрание гравюр, литографий, карт, книг и документов передал в дар нижегородский коллекционер.
Коллекционер Вячеслав Хуртин на безвозмездной основе передал музею коллекцию старинных карт, книг и документов, связанных с Нижегородской областью. Чтобы собрать такое количество поистине уникальных экспонатов, понадобилось около 20 лет.
Коллекция позволяет проследить все этапы богатейшей истории региона — от первого графического изображения и учреждения самой губернии до окончательного утверждения ее границ в 1993 году.
Среди переданных предметов:
- первое изображение Нижнего Новгорода – гравюра Адама Олеария 1656 года;
- полихромные литографии с изображением Нижнего Новгорода дофотографического периода;
- указ императора Павла I об учреждении Нижегородской губернии 1796 года;
- указ императора Александра I об учреждении Нижегородской ярмарки 1818 года;
- первое издание о Нижнем Новгороде Ивана Гурьянова с описанием Нижегородской ярмарки 1821 года.
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Фото: Нижний800
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