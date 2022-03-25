В Манеже Нижегородского кремля покажут старинные костюмы народов Поволжья

Открытие экспозиции запланировано на июль 2022 года. В выставке примут участие Российский этнографический музей, Русский музей и два московских музея. Некоторые экспонаты хранились в фондах более 100 лет.

«Рядом с такими костюмами мы хотим показать черную наковальню, молоток, проволоку — то, что людей кормило. Это будет знаковая коллаборационная выставка», — добавил гендиректор НГИАМЗа.

Отмечается, что раньше народные костюмы раньше представляли только на небольших выставках. Так как в в советское время считалось, что в качестве одежды крестьяне использовали исключительно мешковину.





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Фото: telegram-канал «Горький Нижний»