В Манеже Нижегородского кремля покажут старинные костюмы народов Поволжья

Выставка старинных костюм откроется в Нижнем Новгороде. В Манеже покажут наряды народов Поволжья, которые хранились в фондах более 100 лет. В выставке примут участие Российский этнографический музей, Русский музей и два московских музея.
Открытие экспозиции запланировано на июль 2022 года. В выставке примут участие Российский этнографический музей, Русский музей и два московских музея. Некоторые экспонаты хранились в фондах более 100 лет.
«Рядом с такими костюмами мы хотим показать черную наковальню, молоток, проволоку — то, что людей кормило. Это будет знаковая коллаборационная выставка», — добавил гендиректор НГИАМЗа.
Отмечается, что раньше народные костюмы раньше представляли только на небольших выставках. Так как в в советское время считалось, что в качестве одежды крестьяне использовали исключительно мешковину.
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Фото: telegram-канал «Горький Нижний»
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