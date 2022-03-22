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Искусство

В башне Нижегородского кремля откроется выставка о мамонтах

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В мае этого года в Зачатьевской башне Нижегородского кремля откроется выставка «Мамонт и его спутники». Палеонтологическая экспозиция расскажет о мамонтовой фауне и древнейшем прошлом Нижегородской области.

 

На выставке представят около 200 экспонатов, в том числе бивни и зубы мамонта, черепа носорогов и рога мегалоцероса — гигантского оленя, который по размерам превосходил современного в два-три раза.

«На выставке будут представлены экспонаты, которые найдены на территории Нижнего Новгорода, непосредственно рядом с кремлем в том числе, и по Нижегородской области», — отметил заведующий музеем «Нижегородский кремль» Степан Петушин.




 

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Фото: «Нижний800»

 

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