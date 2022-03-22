В башне Нижегородского кремля откроется выставка о мамонтах

В мае этого года в Зачатьевской башне Нижегородского кремля откроется выставка «Мамонт и его спутники». Палеонтологическая экспозиция расскажет о мамонтовой фауне и древнейшем прошлом Нижегородской области.
На выставке представят около 200 экспонатов, в том числе бивни и зубы мамонта, черепа носорогов и рога мегалоцероса — гигантского оленя, который по размерам превосходил современного в два-три раза.
«На выставке будут представлены экспонаты, которые найдены на территории Нижнего Новгорода, непосредственно рядом с кремлем в том числе, и по Нижегородской области», — отметил заведующий музеем «Нижегородский кремль» Степан Петушин.
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Фото: «Нижний800»
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