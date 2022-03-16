18+
  • Развлечения
  • Искусство
  • News
Искусство

В Арсенале пройдет презентация поэтического сборника Евгения Стрелкова

Поделиться:

22 марта Евгений Стрелков представит свой поэтический сборник и проведет встречу с читателями в пространстве Арсенала.

 

22 марта

Время: 18:00

Место: Арсенал (Медиатека — левое крыло, 1-й этаж)

 

 

В новый сборник Евгения Стрелкова вошел цикл «Радионебо», отсылающий к нижегородским радиоастрономам. Несколько стихотворений посвящены физику Андрею Сахарову, генетику Николаю Тимофееву-Ресовскому, естествоиспытателям XIX века.

Еще один важный мотив сборника – Волга: личные впечатления автора перемежаются со ссылками на волжские тексты, факты и события.

Вход на встречу свободный, но необходима предварительная регистрация на сайте Арсенала.


 

 

Подписывайтесь на нас в социальных сетях: VK и Telegram.

 

Следите за нашими новостями в Telegram

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Нижний Новгород?
Выберите проект: