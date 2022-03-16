В Арсенале пройдет презентация поэтического сборника Евгения Стрелкова

В новый сборник Евгения Стрелкова вошел цикл «Радионебо», отсылающий к нижегородским радиоастрономам. Несколько стихотворений посвящены физику Андрею Сахарову, генетику Николаю Тимофееву-Ресовскому, естествоиспытателям XIX века.

Еще один важный мотив сборника – Волга: личные впечатления автора перемежаются со ссылками на волжские тексты, факты и события.

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