В Нижнем пройдет лекция-бестселлер «Анна Каренина на приеме у психиатра»

Литературовед Егор Сартаков проведет в столице Приволжья лекцию, которая стала бестселлером в Москве. На лекции «Анна Каренина на приеме у психиатра» гости узнают, что на самом деле думал Толстой о светском обществе, свободной любви и семейном счастье.
На лекции Егор Сартаков расскажет, как воспринимают роман читатели, как громкий и известный финал романа связан с недоверием Толстого к прогрессу. После чего психотерапевт Ирина Васильева разберет поведение Анны Карениной, но только не с литературной, а с медицинской точки зрения.
Почему Толстой считал свободную любовь самым опасным симптомом своего времени и как этим романом хотел отразить «мысль семейную»? Как все же трактовать самоубийство Анны? Это болезнь? Это протест? Или акт отчаяния? Можно ли было избежать трагедии?
16 марта
Время: 18:30
Место: Мининский университет (vip-зал «Точка Кипения»)
Лектор — Егор Сартаков — доцент факультета журналистики МГУ, кандидат филологических наук и литературовед.
Ирина Васильева — психолог, специалист по психосоматике и травматерапевт.
Комментарии (0)