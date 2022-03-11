В Нижнем пройдет лекция-бестселлер «Анна Каренина на приеме у психиатра»

На лекции Егор Сартаков расскажет, как воспринимают роман читатели, как громкий и известный финал романа связан с недоверием Толстого к прогрессу. После чего психотерапевт Ирина Васильева разберет поведение Анны Карениной, но только не с литературной, а с медицинской точки зрения.

Почему Толстой считал свободную любовь самым опасным симптомом своего времени и как этим романом хотел отразить «мысль семейную»? Как все же трактовать самоубийство Анны? Это болезнь? Это протест? Или акт отчаяния? Можно ли было избежать трагедии?