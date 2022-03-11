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Искусство

В Нижнем пройдет лекция-бестселлер «Анна Каренина на приеме у психиатра»

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Литературовед Егор Сартаков проведет в столице Приволжья лекцию, которая стала бестселлером в Москве. На лекции «Анна Каренина на приеме у психиатра» гости узнают, что на самом деле думал Толстой о светском обществе, свободной любви и семейном счастье.

 

На лекции Егор Сартаков расскажет, как воспринимают роман читатели, как громкий и известный финал романа связан с недоверием Толстого к прогрессу. После чего психотерапевт Ирина Васильева разберет поведение Анны Карениной, но только не с литературной, а с медицинской точки зрения.

Почему Толстой считал свободную любовь самым опасным симптомом своего времени и как этим романом хотел отразить «мысль семейную»? Как все же трактовать самоубийство Анны? Это болезнь? Это протест? Или акт отчаяния? Можно ли было избежать трагедии?

16 марта

Время: 18:30

Место: Мининский университет (vip-зал «Точка Кипения»)

 

 

Лектор — Егор Сартаков — доцент факультета журналистики МГУ, кандидат филологических наук и литературовед.

Ирина Васильева — психолог, специалист по психосоматике и травматерапевт.

 

 

 

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Фото: архив организаторов

 

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