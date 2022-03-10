В Усадьбе Рукавишниковых откроется выставка о нижегородском купечестве

На выставке представят портреты купцов, мужские и женские костюмы и аксессуары, модели коноводного судна и пароходов, документы и деньги. Также в музее воссоздадут витрину скобяной лавки, наполненной товарами: самоварами, щипцами, утюгами, чайниками. Также посетители увидят атрибуты купеческих гостиных.

«Нижний Новгород ежегодно принимал тысячи российских и зарубежных купцов на Нижегородской ярмарке, став местом формирования новых купеческих династий. Бугровы, Башкировы, Рукавишниковы, Блиновы — эти и другие фамилии нижегородских купцов знали в России и далеко за ее пределами», — отметил генеральный директор НГИАМЗ Юрий Филиппов.

Экскурсия по выставке войдет в состав обзорной экскурсии по Усадьбе Рукавишниковых.







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Фото: Нижний800