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Искусство

НГХМ может стать лучшим музеем в стране. В тройке лидеров Третьяковка и МАММ

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Объявлен шорт-лист юбилейной премии The Art Newspaper Russia. Нижегородский государственный художественный музей борется за звание лучшего вместе с Третьяковской галереей и МАММ.

 

Победители выбираются в пяти номинациях: «Выставка года», «Музей года», «Книга года», «Реставрация года» и «Личный вклад».

Один из старейших художественных музеев России отметили за кардинальное обновление, которое состоялось к 800-летию Нижнего. Кроме того, из лонг-листа музей обогнал — Государственный Исторический Музей, Государственный историко-художественный музей «Новый Иерусалим», Музей «Полторы комнаты» Иосифа Бродского, Музей русского импрессионизма.

Победителей премии выберут 6 апреля в Гостинном Дворе.



 

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Фото: сайт премии


 

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