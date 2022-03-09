НГХМ может стать лучшим музеем в стране. В тройке лидеров Третьяковка и МАММ

Победители выбираются в пяти номинациях: «Выставка года», «Музей года», «Книга года», «Реставрация года» и «Личный вклад».

Один из старейших художественных музеев России отметили за кардинальное обновление, которое состоялось к 800-летию Нижнего. Кроме того, из лонг-листа музей обогнал — Государственный Исторический Музей, Государственный историко-художественный музей «Новый Иерусалим», Музей «Полторы комнаты» Иосифа Бродского, Музей русского импрессионизма.

Победителей премии выберут 6 апреля в Гостинном Дворе.







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Фото: сайт премии



