В LP Fashion Gallery открылась выставка художницы Кристины Трубицыной

В формировании живописи отправной точкой для этого художника становится тезис о том, что картина — отдельная самодостаточная сущность, которая может извлечь чувства и эмоции у зрителя. На своих полотнах Кристина старается достичь глубокого контакта со зрителем через энергию линий и цветов, через фактуру и пастозность мазков, придавая рельефность изображаемых предметов, через грандиозность замысла и формы.

«Художник — это своего рода философ, только его тексты визуальны. Ему всегда хочется и он стремится выразить свой собственный опыт, идеи и желания новыми средствами и способами на живописную плоскость», — отмечает автор.

Серия картин «Балет» создана Трубицыной Кристиной, вдохновленной личностью ее маленькой дочери Софии. Хрупкость тела, но сила духа этого чистого и юного создания помогла сотворить работы изысканные, чувственные и меланхоличные.

Работы находятся в частных коллекциях России, Белоруссии, Украины, Израиле, Латвии, Италии, Таиланда.





Подписывайтесь на нас в социальных сетях: Instagram, VK и Facebook.