Стало известно о фестивальной программе в Нижнем Новгороде на 2022 год

Летом на Нижневолжскую набережную вернется фестиваль «Столица закатов». Каждую субботу планируют проводить концерты приглашенных звезд и фейерверки.

«Основные события запланированы, конечно, на лето. У этого есть, конечно, свой минус: мы попадаем в очень конкурентную среду. Мы конкурируем с Краснодарским краем, Крымом, Петербургом. С другой стороны, ну а как иначе? У нас есть четыре месяца, когда мы можем этим насладиться», — добавил Олег Беркович.

Кроме того, в Нижнем внутри обновленных пакгаузов пройдет фестиваль «Стрелка». Там выступят современные исполнители классической музыки. Также, концертную программу составят для «Ракушки», открытой в Александровском саду в прошлом году. Концерты будут проходить каждые выходные с июня по конец августа. На открытой сцене выступят коллективы, исполняющие классическую и современную народную музыку, джаз и романсы.

Также планируются ночные фестивали внутри Кремля и музыкальное мероприятие на Стрелке.







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Фото: Instagram-аккаунт «Нижний800»