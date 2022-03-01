В НГХМ откроется выставка «Гений в юбке и ее эпоха»

В Нижегородском государственном художественном музее откроется выставка «Гений в юбке и ее эпоха», посвященная юбилею русского модельера и театрального художника Надежды Ламановой.
После успешной выставки в Москве, в павильоне ВДНХ «Рабочий и колхозница», экспозиция возвращается в Нижний Новгород.
Так, один из залов НГХМ, будет посвящен Нижегородской губернии, где прошло детство модельера: Шутилово, Ардатов, Балахна. Следующий зал — Нижнему Новгороду и учебе Ламановой в Мариинской гимназии.
В экспозиции также представят две инсталляции: мастерская и салон Н.П.Ламановой, где она создавала свои модели. В атмосфере эпохи будут показаны подлинные платья «иглы», реконструкции и макеты из хранилища Эрмитажа. Кроме того, гости смогут увидеть одиннадцать нарядов из «лебединой песни» — спектакля 1937 года «Анна Каренина».
Также, на мониторах и плазмах будут показаны отрывки из фильмов, историческая хроника и музейные фотографии.
«Надежда Ламанова предстанет на этой выставке, как звезда, среди русской аристократии, как мастер театрального костюма, как новатор в создании одежды для народа и прогрессивной интеллигенции», — добавляет генеральный директор НГХМ Роман Жукарин.
Выставка открыта для посетителей с 5 марта по 29 мая этого года.
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Фото: lamanova.com
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