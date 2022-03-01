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Искусство

Арт-резиденция «Выкса» объявила участников нового набора

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В арт-резиденции «Выкса» подвели итоги конкурса заявок на 2022 год. На открытый конкурс поступило 285 заявок из 29 стран — рекордное количество за пять лет проведения open call. Победителями стали 12 художников.

 

Художники, которые в 2022 году приедут в Выксу, работают с разными жанрами — от уличного искусства до живописи, инсталляции, звукового искусства. Кроме того, они по-разному понимают идею «локального контекста» и представляют в совокупности широкий спектр методологий для работы с ним: прогулки, исследования, апсайклинг, комьюнити-практики.

Победители open call 2022:

  • Мария Кароль (Санкт-Петербург);
  • Михаил Добровольский (Москва);
  • Олеся Лавриненко (Москва);
  • Фрукты Врукты (Пермь);
  • Катя Гранова (Екатеринбург);
  • Дарья Неретина (Москва);
  • Мария Агуреева (Лос-Анджелес, США);
  • Ника Черняева (Москва);
  • Яна Малышева-Джонс (Москва);
  • Даня Пирогов (Нижний Новгород);
  • Миша Гудвин (Москва);
  • Диана Капизова (Москва).

«В этом году у нас почти в два раза больше заявок, чем в прошлом. Более 70 из них подали зарубежные художники. Но дело даже не в количестве. Мы с радостью констатируем, что в этом году потенциальные участники намного глубже погрузились в местный контекст — изучили информацию о Выксе и продумали свои проекты с учетом городских особенностей», — отмечает председатель попечительского совета фонда «ОМК-Участие» Ирина Седых.

Интервью для «НН.Собака.ru» с идеологом арт-резиденции «Выкса», куратором, галеристкой и преподавателем Алисой Багдонайте читайте здесь.



 

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Фото: сайт арт-резиденции «Выкса»

 

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