Арт-резиденция «Выкса» объявила участников нового набора

Художники, которые в 2022 году приедут в Выксу, работают с разными жанрами — от уличного искусства до живописи, инсталляции, звукового искусства. Кроме того, они по-разному понимают идею «локального контекста» и представляют в совокупности широкий спектр методологий для работы с ним: прогулки, исследования, апсайклинг, комьюнити-практики.

Победители open call 2022:

Мария Кароль (Санкт-Петербург);

(Санкт-Петербург); Михаил Добровольский (Москва);

(Москва); Олеся Лавриненко (Москва);

(Москва); Фрукты Врукты (Пермь);

(Пермь); Катя Гранова (Екатеринбург);

(Екатеринбург); Дарья Неретина (Москва);

(Москва); Мария Агуреева (Лос-Анджелес, США);

(Лос-Анджелес, США); Ника Черняева (Москва);

(Москва); Яна Малышева-Джонс (Москва);

(Москва); Даня Пирогов (Нижний Новгород);

(Нижний Новгород); Миша Гудвин (Москва);

(Москва); Диана Капизова (Москва).

«В этом году у нас почти в два раза больше заявок, чем в прошлом. Более 70 из них подали зарубежные художники. Но дело даже не в количестве. Мы с радостью констатируем, что в этом году потенциальные участники намного глубже погрузились в местный контекст — изучили информацию о Выксе и продумали свои проекты с учетом городских особенностей», — отмечает председатель попечительского совета фонда «ОМК-Участие» Ирина Седых.

Интервью для «НН.Собака.ru» с идеологом арт-резиденции «Выкса», куратором, галеристкой и преподавателем Алисой Багдонайте читайте здесь.







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Фото: сайт арт-резиденции «Выкса»