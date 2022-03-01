Арт-резиденция «Выкса» объявила участников нового набора

В арт-резиденции «Выкса» подвели итоги конкурса заявок на 2022 год. На открытый конкурс поступило 285 заявок из 29 стран — рекордное количество за пять лет проведения open call. Победителями стали 12 художников.
Художники, которые в 2022 году приедут в Выксу, работают с разными жанрами — от уличного искусства до живописи, инсталляции, звукового искусства. Кроме того, они по-разному понимают идею «локального контекста» и представляют в совокупности широкий спектр методологий для работы с ним: прогулки, исследования, апсайклинг, комьюнити-практики.
Победители open call 2022:
- Мария Кароль (Санкт-Петербург);
- Михаил Добровольский (Москва);
- Олеся Лавриненко (Москва);
- Фрукты Врукты (Пермь);
- Катя Гранова (Екатеринбург);
- Дарья Неретина (Москва);
- Мария Агуреева (Лос-Анджелес, США);
- Ника Черняева (Москва);
- Яна Малышева-Джонс (Москва);
- Даня Пирогов (Нижний Новгород);
- Миша Гудвин (Москва);
- Диана Капизова (Москва).
«В этом году у нас почти в два раза больше заявок, чем в прошлом. Более 70 из них подали зарубежные художники. Но дело даже не в количестве. Мы с радостью констатируем, что в этом году потенциальные участники намного глубже погрузились в местный контекст — изучили информацию о Выксе и продумали свои проекты с учетом городских особенностей», — отмечает председатель попечительского совета фонда «ОМК-Участие» Ирина Седых.
Интервью для «НН.Собака.ru» с идеологом арт-резиденции «Выкса», куратором, галеристкой и преподавателем Алисой Багдонайте читайте здесь.
Подписывайтесь на нас в социальных сетях: Instagram, VK и Facebook.
Фото: сайт арт-резиденции «Выкса»
Комментарии (0)
чтобы оставить комментарий.