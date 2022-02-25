В Доме Сироткина откроется персональная выставка художника Андрея Бодрова

Выставка петербургского художника Андрея Бодрова откроется в Нижегородском государственном художественном музее 26 февраля. В экспозиции представят около 50 произведений, среди них — карандашные рисунки, офорты, пастель.
Художник предпочитает «тихие» сюжеты городских и сельских пейзажей — дворики Петербурга, городские деревья, улицы, свет ночной Москвы и вертикали загородных сосен. Выразительность линии и свободное владение приемами штриховки позволяет ему добиться точности и узнаваемости деталей.
Любимая техника художника — «сухая игла» — разновидность офорта (гравюры на металле). Ее главная особенность — насыщенность и бархатистость линии.
Экспозиция Андрея Бодрова продолжает серию выставочных проектов НГХМ, которые знакомят зрителя с современной графикой и самыми разными сторонами этого искусства. Кроме гравюр, на выставке покажут карандашные рисунки и композиции, выполненные пастелью.
Выставка будет работать до 10 апреля.
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Фото: архив пресс-служба
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