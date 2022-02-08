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Искусство

Открытие выставки «Исторические броши» в НГХМ|ЗАРУБЕЖНОЕ ИСКУССТВО

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11 февраля в музее будут выставлены украшения XVIII - XXI века

В экспозиции будут представлены броши из уникальной частной коллекции, среди которых украшения от таких «гигантов» ювелирного мира как Фаберже, Cartier, Van Cleef, Tiffany и других именитых домов моды, включая российских ювелирных мастеров Ильгиза Фазулзянова, Виктора Моисейкина, Mousson Atelier.

Некоторые броши из коллекции существуют в единственном экземпляре и были приобретены на закрытых аукционах. На открытии выставки будет присутствовать ювелир Владимир Маркин, который расскажет об истории создания легендарных брендов, работе мастеров и дизайнеров.

12 февраля, 12.00
Нижегородский государственный художественный музей
Верхневолжская набережная, д.3
artmuseumnn.ru

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