18+
  • Развлечения
  • Искусство
  • News
Искусство

«Следы жизни». Новая выставка в галерее FUTURO

Поделиться:

10 февраля в галерее современного искусства на ул. Рождественской состоится открытие выставки молодого московского художника - Сергея Бояринцева.

Серия работ «Следы жизни» была создана художником в период с 2014 по 2021 год и является своего рода свидетельством процесса оформления авторской стратегии.

Соединяя классические художественные средства, Сергей создает произведения, которые сложно назвать просто ассамбляжами или коллажами. Лаконичные, и в тоже время многослойные работы содержат в себе отсылки и реакции на значимые явления и идеи в истории изобразительного искусства.

Двигаясь снаружи вовнутрь, экспозиция выставки приглашает зрителя поразмышлять о том, что такое внешнее и внутреннее, публичное и личное. Совмещая пространства приватные, такие как дом, квартира и места общего пользования — улица, подъезды, художник создает напряженный диалог между разными сферами бытия человека, в которых он оставляет свои «следы жизни».

с 10 февраля по 27 марта 2022
FUTURO, ул.Рождественская, 6
18+

Подписывайтесь на нас в социальных сетях: Instagram, VK и Facebook.

Следите за нашими новостями в Telegram

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Нижний Новгород?
Выберите проект: