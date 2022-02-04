«Следы жизни». Новая выставка в галерее FUTURO

Серия работ «Следы жизни» была создана художником в период с 2014 по 2021 год и является своего рода свидетельством процесса оформления авторской стратегии.



Соединяя классические художественные средства, Сергей создает произведения, которые сложно назвать просто ассамбляжами или коллажами. Лаконичные, и в тоже время многослойные работы содержат в себе отсылки и реакции на значимые явления и идеи в истории изобразительного искусства.



Двигаясь снаружи вовнутрь, экспозиция выставки приглашает зрителя поразмышлять о том, что такое внешнее и внутреннее, публичное и личное. Совмещая пространства приватные, такие как дом, квартира и места общего пользования — улица, подъезды, художник создает напряженный диалог между разными сферами бытия человека, в которых он оставляет свои «следы жизни».



с 10 февраля по 27 марта 2022

FUTURO, ул.Рождественская, 6

18+