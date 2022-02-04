Русский музей фотографии открывается после реконструкции

По сообщениям Министерства культуры Нижегородской области, в здании ведется чистовая отделка внутренних помещений, установка мягкой и корпусной мебели, а также специального оборудования для лиц с ограниченными возможностями.



Первой экспозицией обновленной площадки станет выставка, посвященная 120-летию пьесы Максима Горького «На дне». В нее войдут фотографии спектаклей и постановок разных лет, портреты персонажей знаменитого произведения и макеты театральных декораций.



Всего, в течении двух лет, на ремонт пространства было направлено около 44,5 миллиона рублей. Грядущее открытие Русского музея фотографии прокомментировала первый заместитель главы министерства культуры Наталья Суханова: «Нам удалось полностью модернизировать музей. Благодаря комплексному подходу изменилось зонирование, выставочные залы музея стали более просторными и светлыми, закуплено новое оборудование, а все административные помещения теперь располагаются на третьем этаже».