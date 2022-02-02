Открытие выставки Алексея Чернышова «Земное и небесное»

10 февраля в 18:00 в обновленном павильоне НГХМ|ИСКУССТВО XX ВЕКА состоится торжественное открытие выставки художника Алексея Чернышова «Земное и небесное» (Объекты, живопись, графика), в которой автор приглашает зрителя к многогранному, ироничному, серьезному и абсолютно честному диалогу с целью найти себя настоящего, найти согласие с собой
Концепция выставки, отраженная в названии, это способ художника «привязать небо к земле».
Выставка не имеет классической формы, это опыт создания среды впечатлений, тотальная инсталляция про рождение невещных ценностей из множества материальных объектов.
Алексей Чернышев - художник мыслящий глубоко и многогранно. Его работы связаны с концепциями различных аспектов жизни, где за кажущейся обыденностью проступают вполне себе экзистенциальные чаяния и тревоги. Творчество для Алексея не отдельное занятие, а неотъемлемая часть жизни, собственный способ разобраться с непростыми вопросами миропонимания средствами игры с материальным миром.
На выставке будут представлены работы, которые могут быть соотнесены с привычными понятиями скульптуры, живописи и графики. Но рассматривая их, зритель обнаружит новизну, неклассичность пластического языка автора.
с 10 февраля до 20 марта 2022 года
НГХМ|ИСКУССТВО XX ВЕКА, пл. Минина и Пожарского 2/2
Подробнее о новом пространстве НГХМ|ИСКУССТВО XX ВЕКА можно прочитать в интервью генерального директора НГХМ Романа Жукарина
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