Открытие выставки Алексея Чернышова «Земное и небесное»

Концепция выставки, отраженная в названии, это способ художника «привязать небо к земле».

Выставка не имеет классической формы, это опыт создания среды впечатлений, тотальная инсталляция про рождение невещных ценностей из множества материальных объектов.



Алексей Чернышев - художник мыслящий глубоко и многогранно. Его работы связаны с концепциями различных аспектов жизни, где за кажущейся обыденностью проступают вполне себе экзистенциальные чаяния и тревоги. Творчество для Алексея не отдельное занятие, а неотъемлемая часть жизни, собственный способ разобраться с непростыми вопросами миропонимания средствами игры с материальным миром.



На выставке будут представлены работы, которые могут быть соотнесены с привычными понятиями скульптуры, живописи и графики. Но рассматривая их, зритель обнаружит новизну, неклассичность пластического языка автора.



с 10 февраля до 20 марта 2022 года

НГХМ|ИСКУССТВО XX ВЕКА, пл. Минина и Пожарского 2/2

