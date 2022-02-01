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Искусство

Участники Leo Records Festival в Нижнем Новгороде

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16 февраля в Арсенале пройдет концерт дуэта саксофонов: Сильке Эберхард и Алексея Круглова - разговор двух культур, России и Германии, декларирующий отказ от каких-либо барьеров и преград, стилистических запретов и ограничений.

Немецкая саксофонистка и кларнетистка Сильке Эберхард и  известный российский саксофонист Алексей Круглов - хэдлайнеры самого необычного фестиваля современного джаза и новой импровизационной музыки Leo Records Festival. Их выступление - авторская и импровизационная музыка, идеально выдержанная в художественном стиле фестиваля.

Саксофонистка Сильке Эберхард — восходящая звезда берлинской джазово-импровизационной сцены. Большое значение для нее имеет традиция, под которой она подразумевает, прежде всего, джазовый авангард начала 1960-х. Эберхард нередко выступает в дуэтах, в которых среди ее партнеров — преимущественно пианисты.

 Алексей Круглов — один из лидеров нового джаза в России, саксофонист, композитор и поэт, который выступает в различных направлениях — академическая музыка, современный джаз, спектакли, перформансы. Музыкант является организатором ежегодного фестиваля Leo Records Festival in Russia.

Leo Records Festival in Russia - один из самых необычных фестивалей современного джаза и новой импровизационной музыки, представляющий проекты артистов компании Leo Records, одной из мировых лидеров в области издания нового джаза, импровизационной музыки. Это важное музыкальное событие, собирающее широкую аудиторию, представляющее проекты новоджазовых музыкантов разных поколений из России и западных артистов Лео Рекордс.

Дата: 16 февраля
Время: 19:00
Место: Арсенал. Центр современного искусства (Нижний Новгород), Кремль, корп.6

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