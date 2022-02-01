Участники Leo Records Festival в Нижнем Новгороде

Немецкая саксофонистка и кларнетистка Сильке Эберхард и известный российский саксофонист Алексей Круглов - хэдлайнеры самого необычного фестиваля современного джаза и новой импровизационной музыки Leo Records Festival. Их выступление - авторская и импровизационная музыка, идеально выдержанная в художественном стиле фестиваля.



Саксофонистка Сильке Эберхард — восходящая звезда берлинской джазово-импровизационной сцены. Большое значение для нее имеет традиция, под которой она подразумевает, прежде всего, джазовый авангард начала 1960-х. Эберхард нередко выступает в дуэтах, в которых среди ее партнеров — преимущественно пианисты.



Алексей Круглов — один из лидеров нового джаза в России, саксофонист, композитор и поэт, который выступает в различных направлениях — академическая музыка, современный джаз, спектакли, перформансы. Музыкант является организатором ежегодного фестиваля Leo Records Festival in Russia.



Leo Records Festival in Russia - один из самых необычных фестивалей современного джаза и новой импровизационной музыки, представляющий проекты артистов компании Leo Records, одной из мировых лидеров в области издания нового джаза, импровизационной музыки. Это важное музыкальное событие, собирающее широкую аудиторию, представляющее проекты новоджазовых музыкантов разных поколений из России и западных артистов Лео Рекордс.

Дата: 16 февраля

Время: 19:00

Место: Арсенал. Центр современного искусства (Нижний Новгород), Кремль, корп.6