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Искусство

В пространстве ЦЕХ * пройдет сольный live концерт мультиинструменталиста Long Arm

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8 января, в субботу, в нижегородском пространстве ЦЕХ * выступит резидент лейбла «Project: Mooncircle», мультиинструменталист и электронный продюсер — Long Arm. Мероприятие станет настоящим приключением, в котором гармонично соединяться цифровой мир будущего и истории музыкантов настоящего.

 

 

Концерт пройдет в сетапе выставки «Kuflex#1» с использованием виджеинга, трансформируя его в самостоятельный аудио-визуальный перформанс. На разогреве — диджей и электронный музыкант из Нижнего Новгорода — Salama. Выступая в качестве диджея, она умело миксует разные пласты танцевальной электроники: от хауса и трайбла до джангла и гэриджа.

8 января

Время: 19:00

Место: пространство ЦЕХ * (улица Варварская, 32)

 

 

Early Birds (80 штук) — 500 рублей; presale — 800 рублей; на входе — 1000 рублей

Вход возможен без предъявления QR-кода. Организаторы просят воздержаться от посещения, при недомогании или любых других признаков заболевания.

 

 

 

 

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Фото: архив организаторов

 

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