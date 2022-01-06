В пространстве ЦЕХ * пройдет сольный live концерт мультиинструменталиста Long Arm

Концерт пройдет в сетапе выставки «Kuflex#1» с использованием виджеинга, трансформируя его в самостоятельный аудио-визуальный перформанс. На разогреве — диджей и электронный музыкант из Нижнего Новгорода — Salama. Выступая в качестве диджея, она умело миксует разные пласты танцевальной электроники: от хауса и трайбла до джангла и гэриджа.

8 января Время: 19:00 Место: пространство ЦЕХ * (улица Варварская, 32) Early Birds (80 штук) — 500 рублей; presale — 800 рублей; на входе — 1000 рублей Вход возможен без предъявления QR-кода. Организаторы просят воздержаться от посещения, при недомогании или любых других признаков заболевания.