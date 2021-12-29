На центральных улицах Нижнего покажут картины австрийских художников. Для этого установят светодиодные экраны по всему городу

Впервые в столице Приволжья пройдет проект «Австрийский вернисаж в Нижнем Новгороде». На уникальной выставке картин современных художников Австрии покажут работы Ксении Хауснер — площадкой для показа картин станет весь город.
На центральных улицах города установят широкоформатные светодиодные экраны. На них в январе 2022 года будут транслировать работы австрийской художницы Ксении Хауснер.
«Таким образом, мы будем знакомить жителей и гостей города, которые приедут на празднование Нового года, с современным художественным искусством Австрии. А в нижегородском эфире радиостанции Серебряный дождь можно будет услышать серию радиопрограмм о современном искусстве Австрии», — рассказывает директор радиостанции «Серебряный Дождь» в Нижнем Новгороде Олег Кумагин.
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Фото: архив организаторов
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