Онлайн-галерея «Эксперимент» открывает первую выставку фотографий

Отправной точкой создания концепции выставки стали размышления о том, почему молодые художники сегодня по-прежнему обращаются к фотографии, в чем актуальность ее языка, и какие формы она принимает в мире новых медиа.

«Актуальная фотография про сегодняшний день, про то, что мы видим вокруг, о чем переживаем, думаем, как любим и ненавидим. Порой она бывает предельно откровенна и искренна, это может восхитить или насторожить, или вызвать другие чувства. Меня точно не оставляет равнодушной, с фотографией мы ведем диалог, я ищу точки соприкосновения с ней и нахожу их», — рассказывает основатель онлайн-галереи «Эксперимент» Ирина Голинская.

На примере 50 произведений выставка показывает, как ее участники работают с фотографией. Так, Арнольд Вебер и Саша Чайка показывают, как человеческое растворяется в хаосе инстинктов и фетишстской чувственности. Таня Чайка и Ольга Воробьева рассуждают о потенциальной возможности и о формах слияния с природой. На тему невозможности абсолютного сближения и познания другого через взгляд высказываются и другие авторы проекта — фотографы Софья Татаринова, Иван Петрокович, Анастасия Млеко и Максим Иванов.

На выставке представлены работы фотографов и художников, чьи избранные проекты включены в портфолио галереи «Эксперимент».

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Фото: архив организаторов