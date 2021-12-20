В Арсенале откроется выставка-ретроспектива лучших художников начала века

В выставочном пространстве Арсенала откроется уникальный выставочный проект «Премия Кандинского. 15 лет». В этом году премия отмечает 15-летие. На экспозиции покажут 14 художественных произведений, отобранных экспертами в области современного искусства.
Выставка представит историю лауреатов премии Кандинского в обратном порядке — от 2021 к 2007 году. В экспозиции встретятся признанные классики современного искусства и новые имена.
В экспозицию вошли все работы-победители в номинации «Проект года» с 2007 по 2021 год:
- 2007 — Анатолий Осмоловский — серия «Изделия»
- 2008 — Алексей Беляев-Гинтовт — Родина-Дочь
- 2009 — Вадим Захаров — Гарнитур Святой Себастьян
- 2010 — Александр Бродский — Дорога
- 2011 — Юрий Альберт — Moscow Poll
- 2012 — АЕС+Ф — Священная аллегория; Гриша Брускин. Время Ч
- 2013 — Ирина Нахова — Без названия
- 2014 — Павел Пепперштейн — Святая политика
- 2015 — Андрей Филиппов — С колесом в голове
- 2016 — Андрей Кузькин — Право на жизнь
- 2017 — Группировка ЗИП — Остановка «ДК ЗИП»
- 2019 — Евгений Антуфьев — Когда искусство становится частью ландшафта
- 2021 — Андрей Кузькин — Молельщики и герои
Выставка будет работать с 22 декабря до 27 марта.
Премия Кандинского — независимая российская премия в области современного искусства, учреждена в 2007 году.
Подписывайтесь на нас в социальных сетях: Instagram, VK и Facebook.
Фото: Гриша Брускин. Время «Ч». 2012. Инсталляция: гипс. сообщество Арсенала «ВКонтакте»
Комментарии (0)
чтобы оставить комментарий.