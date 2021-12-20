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Искусство

В Арсенале откроется выставка-ретроспектива лучших художников начала века

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В выставочном пространстве Арсенала откроется уникальный выставочный проект «Премия Кандинского. 15 лет». В этом году премия отмечает 15-летие. На экспозиции покажут 14 художественных произведений, отобранных экспертами в области современного искусства.

 

Выставка представит историю лауреатов премии Кандинского в обратном порядке — от 2021 к 2007 году. В экспозиции встретятся признанные классики современного искусства и новые имена.

В экспозицию вошли все работы-победители в номинации «Проект года» с 2007 по 2021 год:

  • 2007 — Анатолий Осмоловский — серия «Изделия»
  • 2008 — Алексей Беляев-Гинтовт — Родина-Дочь
  • 2009 — Вадим Захаров — Гарнитур Святой Себастьян
  • 2010 — Александр Бродский — Дорога
  • 2011 — Юрий Альберт — Moscow Poll
  • 2012 — АЕС+Ф — Священная аллегория; Гриша Брускин. Время Ч
  • 2013 — Ирина Нахова — Без названия
  • 2014 — Павел Пепперштейн — Святая политика
  • 2015 — Андрей Филиппов — С колесом в голове
  • 2016 — Андрей Кузькин — Право на жизнь
  • 2017 — Группировка ЗИП — Остановка «ДК ЗИП»
  • 2019 — Евгений Антуфьев — Когда искусство становится частью ландшафта
  • 2021 — Андрей Кузькин — Молельщики и герои

Выставка будет работать с 22 декабря до 27 марта.

Премия Кандинского — независимая российская премия в области современного искусства, учреждена в 2007 году.

 

 

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Фото: Гриша Брускин. Время «Ч». 2012. Инсталляция: гипс. сообщество Арсенала «ВКонтакте»

 

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