В Арсенале откроется выставка-ретроспектива лучших художников начала века

Выставка представит историю лауреатов премии Кандинского в обратном порядке — от 2021 к 2007 году. В экспозиции встретятся признанные классики современного искусства и новые имена.

В экспозицию вошли все работы-победители в номинации «Проект года» с 2007 по 2021 год:

2007 — Анатолий Осмоловский — серия «Изделия»

— серия «Изделия» 2008 — Алексей Беляев-Гинтовт — Родина-Дочь

— Родина-Дочь 2009 — Вадим Захаров — Гарнитур Святой Себастьян

— Гарнитур Святой Себастьян 2010 — Александр Бродский — Дорога

— Дорога 2011 — Юрий Альберт — Moscow Poll

— Moscow Poll 2012 — АЕС+Ф — Священная аллегория; Гриша Брускин. Время Ч

— Священная аллегория; Гриша Брускин. Время Ч 2013 — Ирина Нахова — Без названия

— Без названия 2014 — Павел Пепперштейн — Святая политика

— Святая политика 2015 — Андрей Филиппов — С колесом в голове

— С колесом в голове 2016 — Андрей Кузькин — Право на жизнь

— Право на жизнь 2017 — Группировка ЗИП — Остановка «ДК ЗИП»

— Остановка «ДК ЗИП» 2019 — Евгений Антуфьев — Когда искусство становится частью ландшафта

— Когда искусство становится частью ландшафта 2021 — Андрей Кузькин — Молельщики и герои

Выставка будет работать с 22 декабря до 27 марта.

Премия Кандинского — независимая российская премия в области современного искусства, учреждена в 2007 году.

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Фото: Гриша Брускин. Время «Ч». 2012. Инсталляция: гипс. сообщество Арсенала «ВКонтакте»