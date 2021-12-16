В парадных залах усадьбы Рукавишниковых откроется «Волшебный мир зимних праздников»

Торжественное открытие выставки пройдет 17 декабря в 15:00 на Верхневолжской набережной, 7. Экспозиция «Волшебный мир зимних праздников» будет работать до 19 января.

Праздничные программы представят все музеи-филиалы Нижегородского музея-заповедника:

Так, с 23 по 28 декабря Нижегородский кремль проведет для детей интерактивную программу «Новогодняя кругосветка», где маленькие нижегородцы помогут Деду Морозу отправиться в долгожданное путешествие.

Музей истории художественных промыслов проведет «Святочные посиделки». С 21 декабря по 4 января можно будет попасть на представление старинного вертепного театра, а с 20 декабря по 20 января - на мастер-классы по изготовлению тряпичного ангела, тигра-свистульки из глины, сувенирного валенка или узнать секреты городецкой росписи.

Подробнее о новогодних программах Нижегородского музея-заповедника можно узнать здесь.

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Фото: архив пресс-служб