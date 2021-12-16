В парадных залах усадьбы Рукавишниковых откроется «Волшебный мир зимних праздников»

17 декабря в усадьбе Рукавишниковых – главном здании НГИАМЗа — откроется новогодняя выставка «Волшебный мир зимних праздников». Гости смогут увидеть старинные игрушки, украшения, театральные бинокли и монокли, мебель из коллекций Шереметевых и Орловых-Давыдовых и многое другое.
Выставку разделят на три зоны — рождественская елка в детской, визиты и балы, подарки.
«В этом году, например, впервые выставлен французский веер второй половины 18 века, красивейшие вьетнамская шахматная доска, инкрустированная перламутром, 20 века и женская накидка-ротонда из красного бархата 19 века», — добавил генеральный директор НГИАМЗ Юрий Филиппов.
Торжественное открытие выставки пройдет 17 декабря в 15:00 на Верхневолжской набережной, 7. Экспозиция «Волшебный мир зимних праздников» будет работать до 19 января.
Праздничные программы представят все музеи-филиалы Нижегородского музея-заповедника:
Так, с 23 по 28 декабря Нижегородский кремль проведет для детей интерактивную программу «Новогодняя кругосветка», где маленькие нижегородцы помогут Деду Морозу отправиться в долгожданное путешествие.
Музей истории художественных промыслов проведет «Святочные посиделки». С 21 декабря по 4 января можно будет попасть на представление старинного вертепного театра, а с 20 декабря по 20 января - на мастер-классы по изготовлению тряпичного ангела, тигра-свистульки из глины, сувенирного валенка или узнать секреты городецкой росписи.
Подробнее о новогодних программах Нижегородского музея-заповедника можно узнать здесь.
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Фото: архив пресс-служб
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