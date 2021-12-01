В НГХМ пройдет открытие постоянной экспозиции западноевропейского искусства

В основе коллекции западноевропейского искусства НГХМ — крупные художественные собрания дворянских имений Шереметева, Орлова-Давыдова, Абамелек-Лазарева и других. Коллекции принадлежат к разным национальным школам.

Зрители могут познакомиться с работами итальянских, французских, голландских и фламандских художников. Также, пространство хранит произведения таких известных мастеров как Якоб Йорданс, Давид Тенирс Младший, Джузеппе Мария Креспи, Орас Верне и Пьер Огюст Ренуар.

Работы западноевропейских мастеров, показанных в залах второго этажа, охватывают период с XVII по XIX век. Библейские и мифологические сюжеты соседствуют с батальными эпизодами, пейзажами и разнообразными жанровыми сценами; портреты, натюрморты, анималистика и аллегорические картины.

3 декабря Время: 15:00 Место: Верхневолжская набережная, 3 График работы: Вторник и Среда — с 10:00 до 18:00

Четверг — с 12:00 до 20:00

С пятницы по воскресенье — с 11:00 до 19:00



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