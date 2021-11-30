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Искусство

В Арсенале откроется выставка «Названо Вазари. Готика». Покажут подлинники и слепки из коллекции Пушкинского музея

11 декабря в нижегородском музее Арсенал откроется выставка «Названо Вазари. Готика». Представят подлинники и слепки из коллекции Пушкинского музея и современное искусство. Экспозиция посвящена эпохе готики и ее интерпретациям в работах современных художников.

 

Новая экспозиция развернется в двух пространствах Арсенала: в «Базилике», метафорически представляющей духовную жизнь средневекового человека, и на «Площади», которая становится местом социальных взаимодействий.

Архитектурное и художественное решение экспозиции разработали российские художники Галина Мызникова и Сергей Проворов (группа «Провмыза», Нижний Новгород).

Проект, который проводится в Арсенале с 2014 года, назван в честь историка искусства Джорджо Вазари. Именно он впервые предложил деление истории искусства на три больших периода, которым и посвящены три части проекта, – «Готика», «Ренессанс» и «Маньеризм». Эта выставка станет первым этапом проекта «Названо Вазари».

Выставка продлится с 11 декабря 2021 до 28 февраля 2022.

 

 

 

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