В галерее «9Б» открывается выставка Стаси Гришиной. Работы создавались в Нижнем Новгороде

1 декабря в пространстве галереи «9Б» откроется экспозиция Pigment gray on the second floor от Стаси Гришиной. Художница представит отчетную выставку, которая является итогом ее резиденции в Нижнем Новгороде. В течение месяца она жила и работала в пространстве галереи, изучая город и его современную культуру.