В галерее «9Б» открывается выставка Стаси Гришиной. Работы создавались в Нижнем Новгороде

1 декабря в пространстве галереи «9Б» откроется экспозиция Pigment gray on the second floor от Стаси Гришиной. Художница представит отчетную выставку, которая является итогом ее резиденции в Нижнем Новгороде. В течение месяца она жила и работала в пространстве галереи, изучая город и его современную культуру.
В пространстве галереи художница создала инсталляцию из объектов и серии живописных полотен. Главным сюжетом выставки стал разочаровывающий уход современного человека от родины, общества, семьи и самого себя, который неизбежно возвращает его в ситуацию выбора и необходимости самопознания.
Вернисаж пройдет 1 декабря в 18.00. Участие в мероприятии бесплатное, но необходима предварительная регистрация.
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