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Искусство

Стрит-арт дня: Покрас Лампас рассказал о своем нижегородском проекте «Огонь, выйди вон»

В Нижнем Новгороде российский художник-каллиграф Покрас Лампас в рамках фестиваля «Место» создал «огненную» работу на стенах деревянного дома на улице Короленко. Главное темой проекта стала — проблема утраты культурного наследия.

 

По мнению художника, нижегородская деревянная историческая застройка важнейший элемент местного колорита, отличающий город от любых других российских городов.

«Я решил обратиться к теме уличных оберегов — ведь каждый арт-проект становится центром обсуждения и публикаций, и создание масштабной художественной инсталляции на фасаде старого деревянного дома существенно снизит шанс поджога — ведь у места появляется намного больше внимания и зрителей. И уличное искусство — один из актуальных инструментов объединения людей вокруг важных тем», — отмечает художник.

Презентация проекта прошла этим летом в рамках фестиваля «Место». Покрас Лампас совместно со студией Dreamlaser представили аудио-визуальную инсталляцию, команда цифровизировала огонь, реконструировав акт пожара.

Отмечается, что сейчас этот дом законсервирован. Градозащитники ищут инвестора для восстановления и реставрации здания.

Покрас Лампас поделится бекстейджем проекта и личными эмоциями в своем Instagram-аккаунте.

 

 

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Фото:  Instagram Покраса Лампаса

 

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