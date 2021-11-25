Стрит-арт дня: Покрас Лампас рассказал о своем нижегородском проекте «Огонь, выйди вон»

По мнению художника, нижегородская деревянная историческая застройка важнейший элемент местного колорита, отличающий город от любых других российских городов.

«Я решил обратиться к теме уличных оберегов — ведь каждый арт-проект становится центром обсуждения и публикаций, и создание масштабной художественной инсталляции на фасаде старого деревянного дома существенно снизит шанс поджога — ведь у места появляется намного больше внимания и зрителей. И уличное искусство — один из актуальных инструментов объединения людей вокруг важных тем», — отмечает художник.