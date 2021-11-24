Офорты, линогравюры, литографии: в Доме Сироткина откроется выставка печатной графики

Ежегодная выставка организована галереей «Ардженто» совместно с Нижегородским художественным музеем. В этом году на экспозиции впервые представят большое количество работ нижегородских авторов.

«Искусство печатной графики наиболее ярко отражает связь художественного замысла и мастерства исполнения, в лучших произведениях это связь неразрывна. Художник, гравер и печатник — чаще всего один человек. Вследствие этого индивидуальность художника отражается в гравюре не менее ярко, чем в живописи», — отмечают организаторы.

Выставка «НИЖГРАФ-2021» представляет широкий диапазон техник печатной графики XXI столетия, уходящих корнями в средневековье. Ее можно посетить с 25 ноября до 9 января.

Посещение мероприятия возможно только при предъявлении «Мультипасса 800» или QR-кода.

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