Офорты, линогравюры, литографии: в Доме Сироткина откроется выставка печатной графики

25 ноября в Доме Сироткина откроется выставка печатной графики «НИЖГРАФ-2021». Организаторы представят более 70 работ — офортов, линогравюр, литографий, монотипий, работ в технике «сухая игла» и смешанной технике. Авторами являются художники из Нижнего Новгорода, Москвы, Санкт-Петербурга и Удмуртии.
Ежегодная выставка организована галереей «Ардженто» совместно с Нижегородским художественным музеем. В этом году на экспозиции впервые представят большое количество работ нижегородских авторов.
«Искусство печатной графики наиболее ярко отражает связь художественного замысла и мастерства исполнения, в лучших произведениях это связь неразрывна. Художник, гравер и печатник — чаще всего один человек. Вследствие этого индивидуальность художника отражается в гравюре не менее ярко, чем в живописи», — отмечают организаторы.
Выставка «НИЖГРАФ-2021» представляет широкий диапазон техник печатной графики XXI столетия, уходящих корнями в средневековье. Ее можно посетить с 25 ноября до 9 января.
Посещение мероприятия возможно только при предъявлении «Мультипасса 800» или QR-кода.
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