18+
  • Развлечения
  • Искусство
  • News
Искусство

Офорты, линогравюры, литографии: в Доме Сироткина откроется выставка печатной графики

25 ноября в Доме Сироткина откроется выставка печатной графики «НИЖГРАФ-2021». Организаторы представят более 70 работ — офортов, линогравюр, литографий, монотипий, работ в технике «сухая игла» и смешанной технике. Авторами являются художники из Нижнего Новгорода, Москвы, Санкт-Петербурга и Удмуртии.

 

Ежегодная выставка организована галереей «Ардженто» совместно с Нижегородским художественным музеем. В этом году на экспозиции впервые представят большое количество работ нижегородских авторов.

«Искусство печатной графики наиболее ярко отражает связь художественного замысла и мастерства исполнения, в лучших произведениях это связь неразрывна. Художник, гравер и печатник — чаще всего один человек. Вследствие этого индивидуальность художника отражается в гравюре не менее ярко, чем в живописи», — отмечают организаторы.

Выставка «НИЖГРАФ-2021» представляет широкий диапазон техник печатной графики XXI столетия, уходящих корнями в средневековье. Ее можно посетить с 25 ноября до 9 января.

Посещение мероприятия возможно только при предъявлении «Мультипасса 800» или QR-кода.

 

 

Подписывайтесь на нас в социальных сетях: Instagram, VK и Facebook.

 

 

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

Авторизуйтесь

чтобы оставить комментарий.

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Нижний Новгород?
Выберите проект: