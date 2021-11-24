18+
  • Развлечения
  • Искусство
  • News
Искусство

Проект «Альтамира» расскажет о жизни и творчестве Врубеля

Проект «Альтамира» подготовил лекцию о жизни и творчестве Михаила Врубеля, которую проведет искусствовед Валентина Кривова.

 

«Врубель по мнению многих его современников и исследователей его творчества самая загадочная фигура в истории русского искусства. Он создавал не только живописные полотна, графические листы, эскизы к монументальным росписям и театральным декорациям, но сам расписывал большие настенные панно», — отмечают организаторы.

 

1 декабря

Время: 19:00

Место: улица Большая Покровская, 61

 

 

Лекцию прочитает искусствовед с 50 летним опытом работы — Валентина Кривова. Стоимость — 1000 рублей.

 

 

 

Подписывайтесь на нас в социальных сетях: Instagram, VK и Facebook.

Фото: Википедия

 

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

Авторизуйтесь

чтобы оставить комментарий.

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Нижний Новгород?
Выберите проект: