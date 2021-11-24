Проект «Альтамира» расскажет о жизни и творчестве Врубеля

Проект «Альтамира» подготовил лекцию о жизни и творчестве Михаила Врубеля, которую проведет искусствовед Валентина Кривова.
«Врубель по мнению многих его современников и исследователей его творчества самая загадочная фигура в истории русского искусства. Он создавал не только живописные полотна, графические листы, эскизы к монументальным росписям и театральным декорациям, но сам расписывал большие настенные панно», — отмечают организаторы.
1 декабря
Время: 19:00
Место: улица Большая Покровская, 61
Лекцию прочитает искусствовед с 50 летним опытом работы — Валентина Кривова. Стоимость — 1000 рублей.
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