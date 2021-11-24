Проект «Альтамира» расскажет о жизни и творчестве Врубеля

«Врубель по мнению многих его современников и исследователей его творчества самая загадочная фигура в истории русского искусства. Он создавал не только живописные полотна, графические листы, эскизы к монументальным росписям и театральным декорациям, но сам расписывал большие настенные панно», — отмечают организаторы.

1 декабря Время: 19:00 Место: улица Большая Покровская, 61 Лекцию прочитает искусствовед с 50 летним опытом работы — Валентина Кривова. Стоимость — 1000 рублей.