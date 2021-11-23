В Арсенале пройдет лекция Риммы Газе из цикла к выставке «Неназываемое»

Слушателей познакомят с феноменом «неназываемого/неназванного/ускользающего», с попытками его осознания и выражения на протяжении истории культуры и искусства. Встречу проведет — Римма Газе — ведущий специалист культурно-просветительского отдела Арсенала и музейный педагог.

Старт — 19:00. Стоимость билетов — от 150 до 300 рублей.

Подробный материал о выставке «Неназываемое» от «НН.Собака.ru» здесь.

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